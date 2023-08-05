ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и ударили по тылам врага 5.08.2023, 9:09

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Украинская армия наступает восточнее Роботиного.

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на Бердянском направлении. Россияне жалуются, что удары украинской артиллерии усложняют логистику оккупантов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово, 4 августа.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, однако украинские войска отразили все российские атаки на этих направлениях.

Российский «военкор» утверждал, что войска РФ якобы продвинулись и дошли до восточной окраины Белогоровки Луганской области. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска якобы проводили наступательные операции к югу и юго-востоку от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 августа якобы посетил командный пункт Центральной группировки войск РФ на Лиманском направлении. Вероятно, Шойгу посетил его, чтобы показать себя участником российской войны в Украине.

Бои в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута, несмотря на плотный огонь российской артиллерии и минирования.

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы продвигаются возле Клещиевки и что южная часть населенного пункта находится под контролем Украины. Российский источник заявил, что ситуация в Бахмуте «опаснее, чем кажется» для российских войск из-за украинской стратегии и наступления на северном и южном флангах.

Маляр заявила, что российские войска безуспешно контратакуют украинские позиции на северном фланге Бахмута в надежде вернуть утраченные позиции в этом районе. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы сдерживали россиян к югу и юго-востоку от Ивановского, а также вблизи Клищиевки и Курдюмовки.

Российские войска продолжали безуспешно атаковать украинские позиции на линии Авдеевка-Донецк, но по состоянию на 4 августа не продвигались вперед. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили вражеские атаки на север и юго-восток от Авдеевки, юго-восточнее Первомайского и вблизи Марьинки.

Южная ось

Российский «военкор» заявил, что 4 августа украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Он утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении. Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмы у Урожайного.

Российские источники сообщили, что украинские силы постоянно обстреливают российские тыловые районы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, а российский «военкор» добавил, что огонь украинской артиллерии и РСЗО усложняет логистику России в этом районе.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского, к востоку от Урожайного и в направлении Благодатного.

Российский военный блоггер утверждал, что силы РФ производят ротацию в районе границы Запорожской и Донецкой областей.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. «Военкор» РФ утверждал, что украинские силы продвинулись восточнее Роботиного в направлении Вербового.

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