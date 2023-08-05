закрыть
5 августа 2023, суббота, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Огромная пробоина: появились первые кадры изнутри подбитого российского танкера SIG

  • 5.08.2023, 9:49
  • 2,832
Огромная пробоина: появились первые кадры изнутри подбитого российского танкера SIG

Удар был настолько мощный, что разворотило капитанскую рубку, находящуюся на самой высокой палубе корабля.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Российские и украинские Telegram-каналы опубликовали фото изнутри танкера SIG, поврежденного в результате атаки дронов.

Морской дрон попал в моторный отсек и насосное отделение крупнейшего российского танкера.

На кадрах видно затопленное машинное отделение танкера SIG. Пробоину он получил в результате атаки дрона.

Удар был настолько сильный, что разворотило капитанскую рубку, находящуюся на самой высокой палубе корабля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип