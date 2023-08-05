Огромная пробоина: появились первые кадры изнутри подбитого российского танкера SIG 5.08.2023, 9:49

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Удар был настолько мощный, что разворотило капитанскую рубку, находящуюся на самой высокой палубе корабля.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Российские и украинские Telegram-каналы опубликовали фото изнутри танкера SIG, поврежденного в результате атаки дронов.

Морской дрон попал в моторный отсек и насосное отделение крупнейшего российского танкера.

На кадрах видно затопленное машинное отделение танкера SIG. Пробоину он получил в результате атаки дрона.

Удар был настолько сильный, что разворотило капитанскую рубку, находящуюся на самой высокой палубе корабля.

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