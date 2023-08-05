СМИ: Подрыв крупного нефтяного танкера России SIG был спецоперацией СБУ и ВМС

СМИ: Подрыв крупного нефтяного танкера России SIG был спецоперацией СБУ и ВМС10
- 5.08.2023, 10:22
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Корабль хорошо нагрузили топливом, так что «фейерверк» был виден издалека.
СБУ и ВМС провели новую спецоперацию в Черном море. Защитники подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
Как сообщают источники, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат - один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал «отрицательное плавание» у Крымского моста.
По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что «фейерверк» был виден издалека.
«Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины», - отмечают источники.
Стоит отметить, что российский танкер SIG находится под санкциями США с 2019 года из-за поставок топлива в Сирию.