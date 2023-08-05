ВСУ выбивают россиян с высот на Горловском направлении 5.08.2023, 12:40

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Украинская армия движется к «сердцу Донбасса».

Несмотря на сопротивление врага, Вооруженным Силам Украины удается выбивать оккупантов с господствующих высот на Восточном фронте.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас украинские бойцы двигаются от Бахмута с севера на юг в направлении Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. Высоты там примерно 200 метров.

«Общее движение идет на Горловку, а там уже 300 метров превышения. Это одна из основных высот, которая контролирует ближайшие несколько десятков, а то и около сотни километров», – сказал военный эксперт.

С Горловских высот можно будет двигаться в сторону Бахмута, только по другой гряде, на Попасную. Это поможет отрезать Соледарско-Бахмутскую группировку. Из Горловки можно двигаться на Дебальцево, Ясиноватую, Макеевку, Донецк.

«Гряда – цепочка однородных предметов, вытянутый подъем. А вот дальше куда из Горловки будем двигаться – зависит от замысла главнокомандующего. Сердце Донбасса – это Горловка, Донецк», – отметил Свитан.

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