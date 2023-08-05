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К бухте Севастополя движется морской дрон: оккупантов охватила паника

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  • 5.08.2023, 12:25
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К бухте Севастополя движется морской дрон: оккупантов охватила паника

Остановлено движение морских судов из Балаклавы на пляжи Севастополя и обратно.

Надводный беспилотник обнаружен в Черном море в районе Севастополя, в данный момент дрон продолжает движение.

Об этом сообщил «губернатор» оккупированного города Михаил Развожаев. По словам чиновника, принимаются «все необходимые меры по его уничтожению». Спецслужбы РФ ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи Севастополя и обратно.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

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