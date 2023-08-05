Бывший премьер Пакистана получил три года тюрьмы 5.08.2023, 12:59

1,080

Из-за решения суда в стране начались беспорядки.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюремного заключения. Его признали виновным в коррупции, что лишает его права занимать политические должности, пишет CNN.

По информации его партии Pakistan Tehreek-e-Insaf, Хан был арестован в своем доме в Лахоре после вынесения решения суда.

В Пакистане начали проходить первые демонстрации из-за осуждения бывшего премьер-министра Имран Хана на три года.

Судебный процесс связан с расследованием, проведенным избирательной комиссией, которая признала Хана виновным в незаконной продаже государственных подарков в период его пребывания на посту премьер-министра с 2018 по 2022 год.

PTI сообщила, что в Верховный суд подана апелляция от имени Хана на это решение. Бывший премьер-министр отрицал все правонарушения.

70-летний Хан был отстранен от власти в апреле прошлого года после того, как он потерял вотум доверия парламента, против него были возбуждены десятки дел, начиная от обвинений в терроризме и коррупции. Он возглавил народную кампанию против нынешнего правительства во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом, обвинив его в сговоре с высшим военным руководством с целью отстранить его от должности и держать взаперти. Вне политики.

В мае его арест и кратковременное содержание под стражей вызвали ожесточенные столкновения между его сторонниками и полицией. Во время беспорядков были задержаны несколько высокопоставленных партийных лидеров.

Хан также выдвигал обвинения в том, что правительство сотрудничало с Соединенными Штатами в заговоре с целью его отстранения от должности, но обе стороны отвергли эти утверждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».