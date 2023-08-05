В Бресте двое мужчин хотели переплыть Мухавец, один утонул

В Бресте двое мужчин хотели переплыть Мухавец, один утонул3
- 5.08.2023, 18:56
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Поиски второго продолжаются.
В Бресте двое мужчин хотели переплыть реку Мухавец, один утонул. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По данным ведомства, ночью 5 августа в субботу двое мужчин решили переплыть реку Мухавец. В какой-то момент их унесло течением реки. Тело 30-летнего жителя Бреста удалось найти через несколько часов после поисковых мероприятий. В СК сказали, что поиски второго мужчины продолжаются.