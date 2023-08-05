В Бресте двое мужчин хотели переплыть Мухавец, один утонул 3 5.08.2023, 18:56

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Поиски второго продолжаются.

В Бресте двое мужчин хотели переплыть реку Мухавец, один утонул. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью 5 августа в субботу двое мужчин решили переплыть реку Мухавец. В какой-то момент их унесло течением реки. Тело 30-летнего жителя Бреста удалось найти через несколько часов после поисковых мероприятий. В СК сказали, что поиски второго мужчины продолжаются.

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