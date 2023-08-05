Россияне ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси

Россияне ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси11
- 5.08.2023, 19:21
- 4,742
(Обновляется) Также ракеты были запущены из российского Тамбова.
Российские оккупанты впервые за долгое время ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси. Также ракеты были запущены из российского Тамбова.
Сообщается об ударах по Полтавской, Житомирской и Киевской областях Украины.
Ранее, как сообщали мониторинговые группы, из Беларуси улетели 9 истребителей и 11 вертолетов армии РФ. Возможно, оккупанты боялись ответного удара по своей авиации на территории Беларуси.