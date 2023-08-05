Россияне ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси 11 5.08.2023, 19:21

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(Обновляется) Также ракеты были запущены из российского Тамбова.

Российские оккупанты впервые за долгое время ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси. Также ракеты были запущены из российского Тамбова.

Сообщается об ударах по Полтавской, Житомирской и Киевской областях Украины.

Ранее, как сообщали мониторинговые группы, из Беларуси улетели 9 истребителей и 11 вертолетов армии РФ. Возможно, оккупанты боялись ответного удара по своей авиации на территории Беларуси.

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