Генштаб ВСУ: Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях 1 5.08.2023, 19:50

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На востоке держат оборону.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 5 августа, на 528-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

В течение суток враг нанес один ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений;

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону;

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия;

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника;

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск;

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск;

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского;

На Запорожском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск;

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал Генштаб, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.

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