Генштаб ВСУ: Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Генштаб ВСУ: Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях1
- 5.08.2023, 19:50
- 2,486
На востоке держат оборону.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 5 августа, на 528-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook:
В течение суток враг нанес один ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
В течение суток состоялось 30 боевых столкновений;
На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону;
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия;
На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника;
На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск;
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск;
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского;
На Запорожском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск;
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;
Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Как сообщал Генштаб, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.