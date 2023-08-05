CNN: Украина открывает новый фронт 5.08.2023, 22:16

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Против быстрых надводных дронов оказалось трудно защищаться.

Украинские атаки морскими дронами открывают новый фронт. Американская телекомпания CNN оценивает последствия недавних атак российских объектов, которые Украина совершила при помощи морских дронов. По мнению журналистов этого СМИ, Киев таким образом открывает новый фронт на войне против России.

CNN напоминает, что за последние сутки от ударов украинских морских дронов пострадали два российских суда в Черном море. Обоим был нанесен существенный ущерб, но они, вероятно, остались на плаву.

«Против быстрых надводных дронов оказалось трудно защищаться. Их можно легко запускать с моря, и по меньшей мере некоторые из них могут передвигаться на несколько сотен километров, чтобы достичь целей, — пишут журналисты CNN. — При хорошем целеполагании 450-килограммовый заряд способен привести в негодность крупные суда».

При этом украинские спецслужбы, которые ранее предпочитали не брать на себя ответственность за подобные удары, на этот раз мало скрывают свою причастность к происходящему.

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