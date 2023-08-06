Россияне ударили управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области 6.08.2023, 8:13

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что россияне ударили авиационной бомбой по центру переливания крови в Купянске (Харьковская область).

В сообщении отметятся: «Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада на Харьковщине. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар. Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером российские оккупанты впервые за долгое время ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси. Также ракеты были запущены из российского Тамбова.

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