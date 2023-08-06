Экс-глава МИД Украины: Саммит в Саудовской Аравии стал катастрофой для РФ 2 6.08.2023, 11:23

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Любые итоги будут означать мощный удар по Кремлю.

Любые результаты саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, не повлияют на позицию РФ, потому что это – страна-изгой, которую цивилизованный мир вычленяет из современных международных отношений, считает дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью «Главреду» он подчеркнул, что нельзя быть одномоментно постоянным членом Совета Безопасности ООН, на которого возложена особая ответственность за поддержание мира и безопасности, и развязывать агрессивные войны и поджигать безопасность в разных уголках мира.

«В данном случае на Россию никакие предложения влиять не будут. А то, что ее не пригласили, означает, что она успешно направляется к изоляции. По меньшей мере, от цивилизованного мира. В Африке или Латинской Америке найдутся режимы, которые будут аплодировать Путину, потому что он продолжает держать их в экономической или иной зависимости, подкупает режимы в этих странах и таким образом пытается создать впечатление, что он тоже влиятельный член мирового сообщества», - пояснил дипломат.

Также Огрызко отметил, что то, с кем Путин теперь общается и кому обещает поддержку, говорит о том, что это иллюзия.

«Деградация внешней политики Российской Федерации становится очевидной. А для такой страны, как Россия, это – катастрофа», - подытожил эксперт.

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