На белорусской границе стали проверять ІМЕІ телефонов 6 6.08.2023, 16:43

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Лукашистов накрыла паника.

На белорусской границе ужесточили контроль, начав проверять ІМЕІ телефонов, стало известно «Нашай ніве». В группе риска те, кто привлекался к административной ответственности по «политическим» статьям в последние годы; кто часто ездит за границу и может пользоваться иностранной сим-картой, а также иностранцы, прежде всего украинцы.

Обычно в меню «личных данных» телефона можно войти, введя *#06#. Код ІМЕІ уникален для каждого девайса, он используется для идентификации телефона в сети.

Мобильные операторы знают, к какому девайсу какая симка была привязана. Так, в частности, ищут украденные мобильные — как только в сети появляется телефон с ІМЕІ, идентичным украденному девайсу, вора находят.

Белорусские операторы мобильной связи хранят архив не только того, какие симки находились в какой зоне мобильной связи, но и какие ІМЕІ. И по симкам, и по ІМЕІ можно реконструировать маршрут движения по стране любого телефонного аппарата — а соответственно, и его владельца.

По ІМЕІ можно идентифицировать, скажем, аппараты, засветившиеся в определённой мобильной зоне в определённый момент времени.

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