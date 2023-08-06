Как выглядит Чонгарский мост после ударов

Как выглядит Чонгарский мост после ударов2
- 6.08.2023, 17:20
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Предположительно, удары были нанесены ракетами Storm Shadow.
В воскресенье, 6 августа, стало известно о взрывах в районе оккупированного города Геническ Херсонской области. В сети появились первые фотографии результата попадания по полотну Чонгарского моста. Фотографии публикуют местные паблики в Теlegram, пишет nv.ua.
Сообщается, что на данный момент, пункт пропуска КПП Чонгар временно закрыт. В то же время КПП Армянск и Перекоп работают без изменений.
Стоит отметить, что Чонгарский мост соединяет Херсонщину и Крым.