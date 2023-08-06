Где расположен мост через Генический пролив, по которому ударили ВСУ: карта
- 6.08.2023, 18:15
- 4,826
ВСУ подтвердили попадание по мосту между Геническим и Арабатской стрелкой.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту между Геническим и Арабатской стрелкой. Впоследствии в ВСУ подтвердили попадание по мосту, сообщает «24 канал».
По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, 9 из которых якобы сбили ПВО оккупантов.
- Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, который проходил рядом с мостом, – заявил Сальдо.
Он уверяет, что важного военного значения этот мост якобы не имеет, а повреждения, мол, невелики.
Впоследствии у сети появилось фото этих «незначительных» повреждений. Очевидно, у кого-то искажено чувство реальности.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о «каре небесной» в районе одного из мостов возле Геническа. Он добавил, что «газопровод немного устал», при этом гражданское население не задело, а оккупанты получили ранения.
Справка. Генический пролив или Тонкий пролив – пролив между северным концом Арабатской стрелки и материком. Она соединяет Азовское море с заливом озера Сиваш.
В ВСУ добавили, что главной целью удара по мосту было перерезать автомобильное железнодорожное сообщение с Крымом.