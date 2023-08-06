Эксперты: Отключайте Wi-Fi на телефоне при выходе на улицу 2 6.08.2023, 18:20

9,432

Они объяснили, почему это важно сделать.

Как правило, когда вы находитесь дома, Wi-Fi вашего смартфона всегда включен, чтобы вы могли с комфортом выходить в интернет. Однако многие пользователи не выключают его, выходя из дома. Знаете ли вы, чем вы рискуете оставляя этот параметр включенным?

Как отмечает santeplus, постоянно включенный Wi-Fi приводит к разрядке батареи. Но и это еще не все.

Когда Wi-Fi постоянно включен на вашем смартфоне, вы можете автоматически подключаться к любой открытой общедоступной сети, даже к незащищенной. Такой тип подключения может иметь серьезные последствия. Короче говоря, вы можете стать легкой мишенью киберпреступников.

Злоумышленники могут воспользоваться такой незащищенной сетью, чтобы взломать или украсть ваши личные данные, такие как пароли, финансовая информация, личные фотографии или видео. К счастью, есть способы защитить себя и продолжать использовать эти бесплатные соединения.

Самый простой способ запретить вашему смартфону автоматически подключаться к любой доступной общедоступной сети — отключить функцию «автоматического подключения» к сетям Wi-Fi, таким образом, у вас будет свобода выбора, подключаться или нет. Для этого вам нужно:

- Зайти в настройки мобильного телефона.

- Найти опцию «Сеть и Интернет» и выбрать «Wi-Fi».

- Зайти в «Настройки Wi-Fi».

Появится опция «Подключиться к открытым сетям». Обязательно отключите ее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».