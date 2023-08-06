Удары по мостам на юге Украины: появились новые фото последствий «прилетов» 1 6.08.2023, 19:13

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Один из мостов соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

В сети показали последствия ударов 6 августа по двум мостам на юге Украины - по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, который соединяет временно оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, отмечает «Униан».

На части опубликованных фото запечатлен Чонгарский мост с высоты птичьего полета после удара:

На остальных снимках - продырявленный и «помятый» Генический мост:

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