Удары по мостам на юге Украины: появились новые фото последствий «прилетов»1
- 6.08.2023, 19:13
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Один из мостов соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.
В сети показали последствия ударов 6 августа по двум мостам на юге Украины - по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, который соединяет временно оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, отмечает «Униан».
На части опубликованных фото запечатлен Чонгарский мост с высоты птичьего полета после удара:
На остальных снимках - продырявленный и «помятый» Генический мост: