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Удары по мостам на юге Украины: появились новые фото последствий «прилетов»

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  • 6.08.2023, 19:13
  • 2,924
Удары по мостам на юге Украины: появились новые фото последствий «прилетов»

Один из мостов соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

В сети показали последствия ударов 6 августа по двум мостам на юге Украины - по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, который соединяет временно оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, отмечает «Униан».

На части опубликованных фото запечатлен Чонгарский мост с высоты птичьего полета после удара:

На остальных снимках - продырявленный и «помятый» Генический мост:

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