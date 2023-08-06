SCALP уже в Украине: Зеленский показал дальнобойные ракеты от Франции 6.08.2023, 19:30

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Что известно об этих ракетах?

Украина получила от Франции новые дальнобойные ракеты SCALP. Впервые ракеты этого типа показал президент Украины Владимир Зеленский в видео в связи с Днем Воздушных сил Украины.

Париж отправил Киеву экспортную модификацию EG с дальностью полета до 290 км. Во время визита к украинским воинам Зеленский подписал одну из таких ракет. Президент Украины написал фразу «Слава Украине».

Эти ракеты публично украинцам показали впервые. Меньше месяца назад официально объявили о поставках этого вооружения Украине.

SCALP: что известно об этих ракетах

SCALP EG - это авиационная крылатая ракета класса «воздух-земля», предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Их преимуществом является возможность использования при сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракеты не боятся средств РЭБ.

Благодаря SCALP ВСУ смогут наносить более мощные удары по противнику.

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