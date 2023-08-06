Взрывы на мостах в районе Чонгара и Геническа: все, что известно об атаке ВСУ 3 6.08.2023, 21:26

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Главная цель ударов – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом.

Воскресенье, 6 августа, на оккупированных территориях Херсонской области Вооруженные силы Украины поразили два ключевых сообщения оккупантов: Чонгарский и Генический автомобильные мосты.

Вечером в «СтратКоме» ВСУ подтвердили, что мосты в Чонгаре и Геническе атаковала Украина. Защитники Украины даже уточнили, что поразили объекты в 15:00.

- Главная цель – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом, – уточнили в «СтратКоме».

Что известно о поражениях на Чонгарском мосту

Ориентировочно в 16:00 стало известно о случившемся "хлопке" на Чонгарском мосту. Гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы атаковали ракетами Storm Shadow, в результате чего на мосту образовались 3 пробоины.

Гауляйтер Сергей Аксенов подтвердил взрывы на Чонгарском мосту. По его словам, произошло только одно попадание, в результате которого автомобильная переправа получила повреждение.

Информацию о взрывах на Чонгарском мосту также подтвердил коллаборант Владимир Рогов. Также оккупантами пришлось закрыть проезд через мост, как и собственно КПП "Чонгар" (Джанкой – Геническ).

На фото видно, что попадание не одно. Также интересно, что на кадрах можно заметить не только повреждения Чонгарского моста, но и технику и боеприпасы, которые оккупанты, очевидно, прячут под ним.

Мост через Генический пролив также "прилег"

Немного погодя российские телеграм-каналы сообщили, что произошли взрывы на мосту возле Геническа через пролив Тонкий. Вскоре гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке на мост между Геническом и Арабатской стрелкой.

По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет. Он заверил, что повреждения моста, мол, невелики, однако перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ.

Впоследствии в сети появилось фото этих "незначительных" повреждений. Они еще больше, чем на Чонгарском мосту.

Оккупант заявил, что важного военного значения этот мост якобы не имеет. Однако Украина понимает, что любые автомобильные пути из оккупированного Крыма – логистические артерии, по которым российские захватчики перебрасывают технику на материковую часть Украины.

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