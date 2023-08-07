Американские военные ответили на китайские и российские суда у Аляски 4 7.08.2023, 9:31

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Их ждал «горячий прием».

На прошлой неделе у берегов Аляски действовал военно-морской патруль России и Китая в составе нескольких кораблей, сообщили представители оборонного ведомства и законодатели США, передает СNN.

По словам представителя Северного командования США, «демонстрация силы» вызвала ответные действия американских военных, но не представляла угрозы для США или Канады.

Северное Командование Вооруженных Сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки направили самолеты и корабли для наблюдения за российским и китайским патрулем, который оставался в международных водах, заявил представитель командования.

Сенаторы-республиканцы от Аляски Дэн Салливан и Лиза Мурковски заявили, что в общей сложности 11 российских и китайских судов действовали вблизи Алеутских островов и были встречены в ответ четырьмя эсминцами ВМС США.

Мурковски заявила, что она и Салливан «уже несколько дней находятся в тесном контакте с руководством командования Аляски и получают подробные секретные сведения об иностранных судах, проходящих через американские воды в районе Алеутских островов».

Официальный представитель посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что «в соответствии с ежегодным планом сотрудничества» между вооруженными силами Китая и РФ, военные корабли двух стран недавно провели «совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана».

«Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — сказал он.

Салливан заявил, что он «был рад увидеть, что последнее патрулирование было встречено четырьмя эсминцами ВМС США».

«Это посылает мощный сигнал Си Цзиньпину и Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске», — сказал он.

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