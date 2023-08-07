«Ник и Майк»: Лукашенко будет суетиться 7.08.2023, 10:49

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Встреча в Саудовской Аравии стала провальной и для Кремля, и для белорусского диктатора.

Пре-саммит в Саудовской Аравии можно считать частично успешным для Украины и полностью провальным для Кремля и синепалого, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Участники саммита весьма однозначно поддержали территориальную целостность Украины в границах 1991 года. В первую очередь это важно с точки зрения позиции арабского мира. Стран, которые колебались бы в сторону Кремля в этом вопросе, теперь, за исключением, пожалуй, Сирии, нет.

Разногласия в вопросе, когда стоит начинать переговоры — до или после деоккупации — серьезные, но преодолимые.

В плане глобальной поддержки остается Африка, но там геостратег сам делает все, чтобы от него отвернулось подавляющее большинство. Ситуация с переворотом в Нигере может стать точкой невозврата неоколониальной политики Кремля. Провальный саммит России с государствами Африки лишь обозначил траекторию падения. Скорость станет понятна в ближайшее время.

Ускорение процессу самовыпиливания России из политики и обсуждения проблем мира придают бессмысленные удары по гражданской инфраструктуре. Сегодня ночью в бессильной злобе был атакован Херсон. Мелкая подлая месть за разрушение военной логистики, повреждение военного корабля и танкера, который использовался для перевозок военных грузов. А также за четверть миллиона уничтоженных оккупантов.

В этих условиях Минск будет суетиться.

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