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Латвийские пограничники: Белорусские силовики проделали дыру в заграждении

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  • 7.08.2023, 12:03
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Латвийские пограничники: Белорусские силовики проделали дыру в заграждении

Лукашисты помогли нелегалам попасть на территорию ЕС.

Пограничная служба Латвии обвинила представителей белорусских служб в помощи мигрантам. Инцидент произошел 6 августа.

Как сообщила латвийская сторона, во время наблюдения за границей с помощью технических средств была зафиксирована попытка четырех мигрантов нарушить границу. При этом им помогали представители белорусских служб.

«Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть забор, пережав проволоку в конструкции забора, а позже заделав дыру в заборе, чтобы мужчины, нелегально въехавшие в Латвию, не вернулись в Беларусь», – сообщили латвийские пограничники.

Отмечается, что мигранты позднее были задержаны и выдворены из Латвии.

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