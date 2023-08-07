Латвийские пограничники: Белорусские силовики проделали дыру в заграждении

Латвийские пограничники: Белорусские силовики проделали дыру в заграждении2
- 7.08.2023, 12:03
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Лукашисты помогли нелегалам попасть на территорию ЕС.
Пограничная служба Латвии обвинила представителей белорусских служб в помощи мигрантам. Инцидент произошел 6 августа.
Как сообщила латвийская сторона, во время наблюдения за границей с помощью технических средств была зафиксирована попытка четырех мигрантов нарушить границу. При этом им помогали представители белорусских служб.
«Представители белорусских властей помогли нелегалам преодолеть забор, пережав проволоку в конструкции забора, а позже заделав дыру в заборе, чтобы мужчины, нелегально въехавшие в Латвию, не вернулись в Беларусь», – сообщили латвийские пограничники.
Отмечается, что мигранты позднее были задержаны и выдворены из Латвии.