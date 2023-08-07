закрыть
7 августа 2023, понедельник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Беларуси начинает учения у Сувалкского коридора

  • 7.08.2023, 12:14
Минобороны Беларуси начинает учения у Сувалкского коридора

Учения будет проводить мехбригада.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале командно-штабного учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.

Оно будет проходить на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области. Полигон находится в непосредственной близости от границы с Литвой и рядом с так называемым Сувалкским коридором – участком территории Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип