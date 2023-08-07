Минобороны Беларуси начинает учения у Сувалкского коридора 7.08.2023, 12:14

Учения будет проводить мехбригада.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале командно-штабного учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.

Оно будет проходить на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области. Полигон находится в непосредственной близости от границы с Литвой и рядом с так называемым Сувалкским коридором – участком территории Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ.

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