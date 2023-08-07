Какие смартфоны считаются самыми лучшими прямо сейчас: эксперты составили рейтинг 7.08.2023, 12:15

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В перечень вошли аппараты от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus.

Если вы давно планировали обновить свой смартфон, редакция авторитетного портала PhoneArena составила список из десяти лучших моделей на любой бюджет, которые можно смело брать сейчас.

В перечень вошли аппараты от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus. Топ основан на мнении специалистов и отзывах пользователей сети.

iPhone 14 Pro Max – лучший iPhone, доступный на данный момент, и один из лучших флагманов на рынке в принципе. Если смотреть на характеристики, то этот айфон не устареет еще 3-4 года, а апдейты iOS он будет получать вплоть до 2028 года.

Galaxy S23 Ultra – лучший Android-телефон, который можно купить прямо сейчас. Здесь есть все: крутая камера, быстрый процессор, яркий и сочный AMOLED-экран и то, чего не хватает другим флагманам – стилус.

Pixel 7 Pro – самый выгодный камерофон на рынке. Из коробки он работает на чистом Android 13 и первым получит Android 14 и все новые функции.

Galaxy Z Fold 5 – безусловно лучший складной телефон в 2023 году. Если вы хотите пересесть на «складной поезд», на данный момент на рынке нет ничего лучше. Новое поколение получило флагманское железо и самые топовые опции.

Galaxy Z Flip 5 – лучшая раскладушка. Эта модель складывается пополам, а не разворачивается в планшет. Если вы скучаете по компактным телефонам прошлого, серия Z Flip может вам подойти.

Asus Zenfone 10 – лучший флагманский компакт на рынке с мощным железом. Это не крохотный, но в то же время и не гигантский девайс: в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей на 144 Гц.

Sony Xperia 1 V – самый премиальный камерофон на рынке. Аппарат в первую очередь предназначен для настоящих любителей фотографии.

OnePlus 11 – один из лучших флагманов за свои деньги. У него крутая камера, одна из самых быстрых проводных зарядок на рынке и адекватна цена.

Pixel 7a – лучший бюджетный флагман на Android. Вы получаете все «фишки» старшых моделей и уникальный дизайн за небольшие деньги.

iPhone 13 mini – последний маленький айфон. Он помещается в любой ладони, аккуратно смотрится в руках и не выпирает из кармана. С другой стороны, он не обделен в плане производительности – у 13 mini такой же мощный процессор, что и у 13 Pro.

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