Британская разведка рассказала, почему авиация РФ потеряла эффективность в Украине 7.08.2023, 12:24

1,262

Самые большие проблемы у оккупантов на юге.

Разведка Великобритании заявила о том, что российская авиация, воюющая в Украине, резко утратила свою былую эффективность. В течение лета 2023 года российская боевая авиация предпринимала более сотни вылетов за один день, однако осуществляла она данные действия в основном над подконтрольной территорией.

Эффективность авиаударов российских военных также заметно снизилась. Ключевой причиной этому факту британские эксперты называют угрозы, исходящие от усилившейся украинской ПВО.

В Лондоне отмечают, что РФ пыталась нивелировать данную проблему, применяя в войне против Украины свои базовые бомбы свободного падения с насадками, увеличивающими дальность полета, но таким боеприпасам явно не хватает точности. Кроме того, английская разведка напоминает, что с началом контрнаступления ВСУ летом 2023 года эффективными были ударные вертолеты ВС РФ. В то же время в крайние недели Москва утратила способность на прежнем уровне обеспечивать свои тактические воздушные силы, ведущие боевые действия в южных регионах Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9fD0Axaaaf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ny7zQjiuMP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».