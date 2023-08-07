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Британская разведка рассказала, почему авиация РФ потеряла эффективность в Украине

  • 7.08.2023, 12:24
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Британская разведка рассказала, почему авиация РФ потеряла эффективность в Украине

Самые большие проблемы у оккупантов на юге.

Разведка Великобритании заявила о том, что российская авиация, воюющая в Украине, резко утратила свою былую эффективность. В течение лета 2023 года российская боевая авиация предпринимала более сотни вылетов за один день, однако осуществляла она данные действия в основном над подконтрольной территорией.

Эффективность авиаударов российских военных также заметно снизилась. Ключевой причиной этому факту британские эксперты называют угрозы, исходящие от усилившейся украинской ПВО.

В Лондоне отмечают, что РФ пыталась нивелировать данную проблему, применяя в войне против Украины свои базовые бомбы свободного падения с насадками, увеличивающими дальность полета, но таким боеприпасам явно не хватает точности. Кроме того, английская разведка напоминает, что с началом контрнаступления ВСУ летом 2023 года эффективными были ударные вертолеты ВС РФ. В то же время в крайние недели Москва утратила способность на прежнем уровне обеспечивать свои тактические воздушные силы, ведущие боевые действия в южных регионах Украины.

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