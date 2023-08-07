Новая «Миссис Россия — 2023» стала посмешищем в Сети 7.08.2023, 13:59

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Корону получила 32-летняя Жанна Специальная.

В Москве прошел конкурс красоты «Миссис Россия — 2023». Корону получила 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика, но в Сети не оценили выбор жюри, пишет УНИАН.

В конкурсе участвовали замужние россиянки. Всего на звание «Миссис Россия — 2023» претендовали 33 женщины, а главным призом, помимо короны, была путевка на Мальту.

Финал состоялся 6 августа в Москве, куда съехались победительницы из регионов. Участницы разных возрастов – самой младшей Кристине Гончаровой 28 лет, а самой старшей Татьяне Мясниковой из Нижнего Новгорода - 56 лет.

В итоге выбор жюри пал на 32-летнюю «барби» из Геленджика.

Вот только пользователи соцсетей не согласны с таким решением:

А по-настоящему, красивых разве нет??? Эти губастые, крашеные куклы надоели, смотреть противно.

Ужас, кости торчат, что в этом красивого?

Уж больно много краски на ней. Красота, это когда природой дано, а ты ее поддерживаешь. А тут смой штукатурку и не узнаешь красу

Ничего красивого здесь нет!!!!!! Накрашенная кукла!!!! Худая!!!!! Шея как у жирафа!!!

«Миссис Россия — 2023» – что известно о Жанне Специальной

Россиянка имеет четыре высших образования. Она работает директором департамента продаж в IT-компании. У Специальной есть трехлетняя дочь Амели.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России», - рассказала новая «Миссис Россия — 2023» в комментарии российским журналистам.

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