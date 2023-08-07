ВСУ зафиксировали построение оккупантов и «позаботились», чтобы оно стало последним 7.08.2023, 16:34

3,756

Видеофакт.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Группу захватчиков удалось ликвидировать во время построения.

Прицельный удар по врагу нанесли бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон». Как пишет «Обозреватель», об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Украинские военнослужащие с помощью аэроразведки зафиксировали построение российских захватчиков посреди поля. Спустя некоторое время по месту расположения врага были нанесены удары.

«Бойцы «Сталевого кордону» зафиксировали построение рашистов и «позаботились», чтобы оно стало последним», – сообщили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».