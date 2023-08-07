Топ-10 автомобилей, которые радуют своих владельцев, возглавил Citroen C4 7.08.2023, 16:44

Автомобиль занял первые места в шести номинациях из десяти.

Агентство Driver Power, дочерняя структура британской автомобильной компании Autovia, подвело итоги по выбору автомобиля, который делает своего нового владельца счастливым. Это понятие вовсе не тождественно качеству или списку опций для комфорта, оно более сложное, пишет autoexpress.co.uk. В очень упрощенном виде его можно описать как – вы будете улыбаться или плакать от осознания, сколько денег потратили на машину, когда как следует с ней познакомитесь?

Driver Power имеет аудиторию в 6 млн пользователей на своем сайте и 3 млн в соцсетях, но что важнее – даже в эпоху цифровых технологий издание все еще продает до 1,2 млн печатных версий своего журнала в год. Большая часть покупателей относится к автомобильным энтузиастам, которые не стесняются задавать много заковыристых вопросов о новых машинах. Они же охотно делятся личным опытом их эксплуатации, поэтому данных для выбора самых привлекательных автомобилей у редакторов журнала хватает.

В этом году безоговорочным лидером стал Citroen C4 и его электрическая версия e-C4, они набрали сенсационные 93,39 % положительных оценок и заняли первые места в шести номинациях из десяти. На втором месте оказался Kia Sorento, который был чемпионом в 2020 году. Это к тому, что даже не новые модели могут стать актуальными и привлекательными, в зависимости от обстоятельств. Третье место досталось Lexus RX.

Citroen C4 оценили за его универсальность и удобство в качестве семейного автомобиля — например, из-за малого потребления топлива и высокой надежности он не обременяет семейный бюджет. Модель понравилась пользователям удобной системой кресел, которую легко адаптировать под детей разного возраста. Британские автомобилисты отметили его хорошую управляемость и безопасность, а также возможность взаимодействия с гаджетами пользователя.

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