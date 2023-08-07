В Сейме Литвы обсудят план закрытия границы с Беларусью 1 7.08.2023, 19:25

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Может быть дополнен и закон об ограничительных мерах в отношении белорусов.

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы обсудит вопрос о приравнивании ограничений для белорусских граждан к тем, которые сейчас действуют для россиян. Об этом сообщил председатель комитета Лауринас Кащюнас, пишет LRT.

Он сообщил, что в понедельник обсудил этот вопрос с президентом страны Гитанасом Науседой.

— Мы говорили, конечно, о «Вагнере», мы говорили о нашей подготовке, мы говорили о том, чтобы приравнять белорусских граждан к российским в ограничениях и мерах, — сказал Каpщюнас журналистам после встречи. — Это мысль президента, которая мне не чужда, поэтому я хочу сразу сказать, что я с ней согласен, и в среду мы будем говорить в комитете о Плане прикрытия государственной границы, и кроме того, я обязательно предложу членам комитета из разных фракций обсудить, что мы думаем о том, чтобы дополнить закон об ограничительных мерах в отношении граждан Республики Беларусь.

Глава комитета выразил надежду, что после того, как в Беларуси начала действовать российская группа «Вагнер», в Сейме появится поддержка подобной инициативы.

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