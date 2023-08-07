ВСУ поразили два российских пункта управления
- 7.08.2023, 22:32
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Потери российской армии в Украине за сутки ощутимо возросли.
Потери России в Украине за прошедшие сутки ощутимо увеличились, в частности, украинские воины поразили несколько вражеских пунктов управления.
Украинская авиация за сутки нанесла по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения девять ударов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник вечером, 7 августа, в своей вечерней сводке.
По его данным, кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили одну вражескую радиолокационную станцию, пять артиллерийских средств, расположенных на огневых позициях, один район сосредоточения вооружения, личного состава и военной техники и два пункта управления.