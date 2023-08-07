«Огненное HIMARS-шоу»: видео работы ВСУ на Бахмутском направлении 7.08.2023, 22:51

Его опубликовал Сырский.

Силы обороны Украины ударом из реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожили российскую артиллерийскую систему на боевой позиции. Видео боевой работы 7 августа в Telegram показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

- Бахмутское направление. Огненное HIMARS-шоу. Аэроразведчик 30-й ОМБр (отдельной механизированной бригады) нашел гаубицу МСТА-Б россиян и скорректировал огонь HIMARS. Один точный выстрел и позиция оккупантов вместе с боеприпасами уничтожена до основания! – написал Сырский.

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