Чем важно поражение кораблей РФ «Оленегорский горняк» и SIG 7.08.2023, 23:40

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По мнению военного эксперта, этот процесс будет масштабироваться.

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы признали причастность к атакам на корабли российского Черноморского флота. Он уменьшился на 2 судна: «Оленегорский горняк» и танкер SIG.

Эти атаки стали качественным ответом на дерзкое блокирование Россией зернового коридора, что поставило под угрозу всю продовольственную безопасность мира. Такое мнение «24 Каналу» выразил украинский военный эксперт Петр Черник.

Выбор такого ответа он считает очень удачным и асимметричным, ведь у Украины нет флота и кораблей столь высокого класса, а поражение десантного корабля подобного толка чрезвычайно эффективно ударило по России.

Отметим, что «Оленегорский горняк» может брать на борт до 500 тонн самых разных грузов. На него можно, например, погрузить полноценную танковую роту.

Судно изготовлено еще в 1976 году на Гданьской корабле и ничего подобного россияне построить не смогут.

- Итак, все, что касается именно морской логистики россиян – сделан еще один шаг вперед, – заметил Черник.

Еще более значимым ударом стал «хлопок» на нефтеперевозчике SIG.

Ведь 9 тысяч тонн, которые может брать это судно – это очень много и действительно ощутимо для России. Этот танкер обеспечивал не только Крымский полуостров, но и группировку, которая находится в Сирии.

Следовательно, россиянам был дан четкий сигнал, что их флот теперь не находится в безопасности и что их глубокие морские тылы оказываются под угрозой. Черник уверен, что это будет масштабироваться и рано или поздно будут подтверждены атаки на ракетоносители врага.

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