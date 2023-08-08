Украинская десантная бригада совершила рывок к юго-западу от Старомайорского 8.08.2023, 12:43

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Идут бои за северную часть Работино.

Украинская армия продолжает крупную наступательную операцию на Южном направлении фронта, двигаясь сразу в нескольких направлениях.

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Telegram-канале сообщили, что в районе Старомайорского ВСУ продвинулись к юго-западу и западу от села.

В Работино продолжаются бои за север села, ВСУ продвинулись к северо-востоку от населенного пункта. Украинская армия накрывает россиян мощным артиллерийским огнем.

В направлении Вербового ВСУ смогли добиться продвижения тактического характера.

«Враг окопался в лесополосах. Выкуриваем. Оккупанты пытаются маневрировать, постоянно прибывает пополнение, которое мы наблюдаем, потому что в условиях открытого пространства это скрыть невозможно даже ночью. Работает это, к сожалению, в обе стороны», - отмечают военные.

В Урожайном продолжаются бои на окраинах поселка.

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