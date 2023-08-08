Очередь авто на границе Беларуси и Польши за сутки выросла в 25 раз
- 8.08.2023, 16:16
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Растут очереди и на границе с Литвой.
За прошедшие сутки очередь легковых автомобилей на белорусско-польской границе выросла сразу в 25 раз, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси (ГПК). Если в понедельник, 7 августа, в пункте пропуска Тересполь въезда в Беларусь дожидалось всего 10 авто, то к 10:00 8 августа количество авто увеличилось до 250.
По данным ГПК, очереди 8 августа наблюдались также на границе с Литвой, но не такие значительные — там на трёх КПП скопилось в общей сложности 60 авто.
В ГПК также констатировали рост очередей грузовых авто на въезд в Евросоюз. Так, перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» (в белорусской стороны — «Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка») и «Шальчининкай» («Бенякони») к 10:00 сегодня скопилось 220 фур.
Напомним, в начале августа премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили ситуацию на границе с Беларусью. По сообщению местных СМИ, в числе прочего стороны обсудили возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Беларусью.