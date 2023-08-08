Эксперт объяснил важность дальнобойных ракет Taurus для ВСУ 4 8.08.2023, 17:30

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Их называют «разрушители бункеров».

Дальнобойные ракеты Taurus очень важны для того, чтобы Вооруженные силы Украины могли уничтожать логистическую инфраструктуру российских войск на глубине фронта, отметил глава украинской общественной организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук.

- Если мы говорим о наступлении на юге - это возможность доставать любую точку Крыма, - заявил он.

Рыбачук уверен, что Украина может рассчитывать и на ракеты с еще большей дальностью полета, но сейчас самое главное для ВСУ - «полностью простреливать весь Крым». По его мнению, вполне реально, что осенью полуостров может быть освобожден.

«Осень для Украины выглядит значительно привлекательнее, чем для Кремля», - заявил Рыбачук.

Военнослужащие называют ракеты Taurus «убийцами бункеров» за их поразительную способность высокоточно поражать наиболее защищенные объекты и укрепления.

Дальность полета ракет такого типа - 500 километров, то есть они покрывают все оккупированные территории Украины. Сообщалось, что у Германии есть минимум 300 боеспособных ракет Taurus.

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