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Стало известно, сколько Литва заморозила белорусских активов

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  • 8.08.2023, 19:05
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Стало известно, сколько Литва заморозила белорусских активов

Заморожены средства на счетах шести компаний и одного физлица.

Сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными санкциями в отношении Беларуси и России, превысила 103 млн евро. Такие данные приводит Служба расследований финансовых преступлений Литвы.

В связи с ограничительными мерами и-за ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины, заморожены средства на счетах шести компаний и одного физлица. Общая сумма замороженных средств – 23,71 млн евро и 7,68 долларов.

Сумма замороженных активов, связанных с Россией, составила более 69,5 млн евро и 810 тысяч долларов.

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