Под Херсоном в засаде ВСУ оказался российский комбат с разведчиками

Под Херсоном в засаде ВСУ оказался российский комбат с разведчиками2
- 8.08.2023, 19:55
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Возможно, он уже в плену.
Российские Z-каналы паникуют из-за ситуации вокруг 1822-го батальона оккупационной армии РФ.
Группа из его состава пропала без вести в Херсонской области. Откровенно о ситуации рассказал известный российский военный, Z-блогер Егор Гузенко, передает «Диалог.UA».
Днем ранее Гузенко сообщил о том, что под контроль ВСУ перешел населенный пункт Казачьи Лагери, что на юге от Херсона.
Уже к вечеру он сообщил, что у этого участка пропала без вести разведгруппа ВС РФ. Она, как сообщается, насчитывала 16 человек, и вел ее лично комбат 1822-го батальона ВС РФ (Самарский полк), майор под фамилией Томов.
Примечательно, что пока с Томовым не было связи, в Сеть было слито видео, на котором майор ВС РФ «засветил» свое лицо. Гузенко уверен, что комбат такого никогда бы не сделал сам.
Как минимум, майор ВС РФ попал в плен.