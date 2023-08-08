закрыть
8 августа 2023, вторник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Херсоном в засаде ВСУ оказался российский комбат с разведчиками

2
  • 8.08.2023, 19:55
  • 5,170
Под Херсоном в засаде ВСУ оказался российский комбат с разведчиками

Возможно, он уже в плену.

Российские Z-каналы паникуют из-за ситуации вокруг 1822-го батальона оккупационной армии РФ.

Группа из его состава пропала без вести в Херсонской области. Откровенно о ситуации рассказал известный российский военный, Z-блогер Егор Гузенко, передает «Диалог.UA».

Днем ранее Гузенко сообщил о том, что под контроль ВСУ перешел населенный пункт Казачьи Лагери, что на юге от Херсона.

Уже к вечеру он сообщил, что у этого участка пропала без вести разведгруппа ВС РФ. Она, как сообщается, насчитывала 16 человек, и вел ее лично комбат 1822-го батальона ВС РФ (Самарский полк), майор под фамилией Томов.

Примечательно, что пока с Томовым не было связи, в Сеть было слито видео, на котором майор ВС РФ «засветил» свое лицо. Гузенко уверен, что комбат такого никогда бы не сделал сам.

Как минимум, майор ВС РФ попал в плен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип