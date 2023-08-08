Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью 8.08.2023, 21:20

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Уже с 11 августа.

Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны госграницы. Мера будет действовать шесть месяцев на территориях граничащих с Беларусью Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского районов, а также Даугавпилса. Такое решение было принято 8 августа кабинетом министров страны, сообщает пресс-служба латвийского правительства.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — сообщается в пресс-релизе.

Министерство внутренних дел страны уточнило, что в компетентные органы Литвы и Польши продолжают поступать сведения о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

«Поэтому очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью», — отметили в ведомстве.

По данным латвийской стороны, с 11 августа 2021 года в пересечении латвийской границы было отказано более 14 000 лиц. В свою очередь, по гуманитарным соображения с января этого года в страну было допущено 282 человека, 117 из них были несовершеннолетними.

Утвержденный правительством документ предусматривает, что Государственная пограничная охрана усилит контроль за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы (НВС) и Госполиция предоставят необходимую поддержку.

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