Новая революция в Беларуси: для Лукашенко запущен обратный отсчет

Новая революция в Беларуси: для Лукашенко запущен обратный отсчет4
- 9.08.2023, 7:32
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Мы закончим начатое.
Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси.
Три года борьбы, надежд и веры. Три года. Лукашенко втянул Беларусь в преступную войну. Тысячи наших героев незаконно удерживаются в тюрьмах. Прошло три года, но мы не сдаемся.
Наши партизаны ведут «рэйкавую вайну», мы волонтерим, мы проявляем солидарность. Мы раскиданы по всему миру, но держимся вместе. Проводим акции и боремся за наших политзаключенных. Наши герои сражаются в рядах ВСУ против российских оккупантов. Мы гордимся ими. Три года... Он хотел нас сломать, а мы стали сильнее. Мы закончим начатое. Отсчет пошел.