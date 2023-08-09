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Новая революция в Беларуси: для Лукашенко запущен обратный отсчет

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  • 9.08.2023, 7:32
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Новая революция в Беларуси: для Лукашенко запущен обратный отсчет

Мы закончим начатое.

Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси.

Три года борьбы, надежд и веры. Три года. Лукашенко втянул Беларусь в преступную войну. Тысячи наших героев незаконно удерживаются в тюрьмах. Прошло три года, но мы не сдаемся.

Наши партизаны ведут «рэйкавую вайну», мы волонтерим, мы проявляем солидарность. Мы раскиданы по всему миру, но держимся вместе. Проводим акции и боремся за наших политзаключенных. Наши герои сражаются в рядах ВСУ против российских оккупантов. Мы гордимся ими. Три года... Он хотел нас сломать, а мы стали сильнее. Мы закончим начатое. Отсчет пошел.

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