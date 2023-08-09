У россиян большая проблема Том Купер

9.08.2023, 8:03

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Том Купер

Что происходит возле Старомлыновки.

Вот вам «еще один короткий» обзор, сосредоточенный на районе Старомайорское-Старомлыновка.

Сообщений из этой местности на самом деле мало, и кое-что, что можно услышать, не имеет особого смысла, за исключением того, что надо пристально взглянуть на карту.

Главным образом, украинские морские пехотинцы ведут активную атаку в этом районе (задействованы три бригады, поддерживаемые по меньшей мере тремя бронетанковыми батальонами и не менее чем четырьмя подразделениями БПЛА), которую хорошо поддерживают 19-я ракетная и 55-я артиллерийская бригады (красно-желтые «взрывы» на карте выше обозначают некоторые из районов, обстрелянных украинцами за последние два дня).

Данные из непроверенных источников свидетельствуют о том, что 19-я и 55-я бригады разбили российскую 305-ю артиллерийскую бригаду так, что она потеряла почти все свое тяжелое вооружение и была выведена из зоны боев (где-то к югу от Старомлыновки).

Обратите внимание на доминирование и важность артиллерии в этой войне. Для общей ситуации на этом участке фронта это означает только одно: у россиян большая проблема.

Да, то, что осталось от 60-й ОМСБр, еще держится где-то в Урожайном, но: части этой бригады сбежали в направлении Заветного Желания два дня назад. Подобное касается и 247-го полка ВДВ: его разбили украинцы около недели назад, но уцелевших потом быстро реорганизовали и отправили обратно в Урожайное. Некоторые из них сбежали на юг, но другие все еще сражаются.

Таким образом, россияне прежде всего отбиваются ракетами Lancet LPGM и вертолетами Ка-52 — и это, несомненно, неприятно. Похоже, у ВСУ нет ни одного Supacat с ракетами ASRAAM, а систем радиоэлектронной борьбы в этом районе не хватает.

В конце концов, есть веские признаки того, что командование 5-й ОВА уже решило отказаться от Урожайного: по крайней мере прекратило посылать туда подкрепления. Вместо этого оно собрало примерно четыре бригады вдоль линии от Ремовки на западе, через Старомлыновку до Керменчика, и не разворачивает ни одно из их подразделений для контратак или усиления двух побитых подразделений, которые все еще держатся на севере. Значит: фактически ВС РФ уступили и место, и 60-й ОМСБр, и 247-му полком ВДВ. Они выигрывают время для лучшей подготовки, минирования и тому подобного районов южнее.

Том Купер, New Voice

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