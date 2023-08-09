В Минске за «политику» начали судить экс-директора «Беларусьбанка» и его жену 2 9.08.2023, 10:54

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Анатолий Боговик

Банкир — сын известного белорусского футболиста Анатолия Боговика.

В Минске начали судит бывшего исполнительного директора «Беларусьбанка» Анатолия Боговика и его жену Иванну. Суд проходит в суде Октябрьского района, сообщает правозащитный центр «Весна».

Анатолия Боговика с женой задержали за участие в акциях протеста 2020 года. Они обвиняются в участии по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Процесс» ведет судья Елена Живица.

В 2017 году Боговика приговорили к восьми годам колонии по делу о получении взятки. В 2018-м его помиловали. После этого Анатолий Боговик трудоустроился в компанию «БР-Консалт», которая является дочерней структурой Банка развития.

Анатолий Боговик — сын известного белорусского футболиста Анатолия Боговика, выступавшего в чемпионате СССР за минское «Динамо». Сын пошел по стопам отца и долгое время занимался футболом. В динамовской школе он играл в одной юношеской команде с Валентином Белькевичем и Александром Хацкевичем. Но из-за травмы Боговик-младший не смог продолжить спортивную карьеру. Своим самым большим достижением, связанным со спортом, он называл участие в эстафете олимпийского огня на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Он был горд, что оказался первым гражданином Республики Беларусь, который нес олимпийский огонь.

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