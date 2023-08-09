Огромный гриб поднялся в небо после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой

Огромный гриб поднялся в небо после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой9
- 9.08.2023, 11:09
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Взрывной волной разрушены несколько цехов.
Очевидцы сообщают о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой.
Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой.
Российские телеграмм-каналы видео огромного столба дыма, который заполоняет небо. В соседних домах выбиты окна. Что стало причиной, пока неизвестно.
Во время взрыва на заводе пострадали не менее 10 человек.
Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.
На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв, производится в том числе продукция военного назначения: прицелы, бинокли, приборы ночного видения.
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На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена эвакуация, на место прибыли силовики и глава округа, сообщают местные власти.
Предварительно, по информации российских СМИ, по зданию мог ударить беспилотник.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что выехал к месту взрыва в Сергиев Посад.
Количество пострадавших на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 15 человек.
Сообщается, что взрывной волной откинуло даже в соседних цехах. На кадрах видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.