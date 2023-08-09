Огромный гриб поднялся в небо после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой 9 9.08.2023, 11:09

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Взрывной волной разрушены несколько цехов.

Очевидцы сообщают о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой.

Российские телеграмм-каналы видео огромного столба дыма, который заполоняет небо. В соседних домах выбиты окна. Что стало причиной, пока неизвестно.

Во время взрыва на заводе пострадали не менее 10 человек.

Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв, производится в том числе продукция военного назначения: прицелы, бинокли, приборы ночного видения.

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На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена эвакуация, на место прибыли силовики и глава округа, сообщают местные власти.

Предварительно, по информации российских СМИ, по зданию мог ударить беспилотник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что выехал к месту взрыва в Сергиев Посад.

Количество пострадавших на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 15 человек.

Сообщается, что взрывной волной откинуло даже в соседних цехах. На кадрах видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.

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