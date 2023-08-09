Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде под Москвой попал на видео 2 9.08.2023, 11:49

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Сила взрывной волны впечатляет.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Завод производит прицелы, бинокли, приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения для армии РФ.

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде попал на камеры наблюдения.

На заводе объявлена полная эвакуация.

По информации российских СМИ, рванул склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 18 человек.

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