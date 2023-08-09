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Ольга Якубовская: Народ Беларуси выбрал движение в европейскую семью

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  • 9.08.2023, 12:31
  • 1,300
Ольга Якубовская: Народ Беларуси выбрал движение в европейскую семью
Ольга Якубовская

Невозможно остановить время.

Известная белорусская протестная художница Ольга Якубовская рассказала Telegram-каналу «Баста!», что для нее значит день 9 августа:

— Для меня 9 августа — это день нашего выбора. Народ Беларуси выбрал в 2020 году свободу, прогресс и движение страны в европейскую семью.

Те, кто насилием и оружием преградили путь развития Беларуси, отстаивая свою власть, очень всего этого не хотели и не хотят.

Но невозможно остановить время. «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло», — сказал Виктор Гюго.

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