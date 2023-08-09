Ольга Якубовская: Народ Беларуси выбрал движение в европейскую семью

Ольга Якубовская: Народ Беларуси выбрал движение в европейскую семью1
- 9.08.2023, 12:31
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Невозможно остановить время.
Известная белорусская протестная художница Ольга Якубовская рассказала Telegram-каналу «Баста!», что для нее значит день 9 августа:
— Для меня 9 августа — это день нашего выбора. Народ Беларуси выбрал в 2020 году свободу, прогресс и движение страны в европейскую семью.
Те, кто насилием и оружием преградили путь развития Беларуси, отстаивая свою власть, очень всего этого не хотели и не хотят.
Но невозможно остановить время. «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло», — сказал Виктор Гюго.