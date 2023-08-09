ВСУ уничтожили штаб армии РФ в Новой Каховке 2 9.08.2023, 15:17

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Последствия взрыва показали на видео.

В оккупированной Новой Каховке на левом берегу Днепра подразделения украинской армии накрыли пункт управления армией РФ.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно поступающей информации, военный объект россиян был уничтожен около 10 утра.

«Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины!» – отмечено в сообщении.

Также в Страткоме опубликовали видео из оккупированной Новой Каховки, на котором виден дым над местом, где располагался российский пункт управления.

Судя по обнародованным кадрам, дым над местом прилета был виден на десятки километров.