закрыть
9 августа 2023, среда, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили штаб армии РФ в Новой Каховке

2
  • 9.08.2023, 15:17
  • 4,426
ВСУ уничтожили штаб армии РФ в Новой Каховке

Последствия взрыва показали на видео.

В оккупированной Новой Каховке на левом берегу Днепра подразделения украинской армии накрыли пункт управления армией РФ.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно поступающей информации, военный объект россиян был уничтожен около 10 утра.

«Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины!» – отмечено в сообщении.

Также в Страткоме опубликовали видео из оккупированной Новой Каховки, на котором виден дым над местом, где располагался российский пункт управления.

Судя по обнародованным кадрам, дым над местом прилета был виден на десятки километров.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип