В Печах после «беседы» с главным идеологом застрелился солдат срочной службы 4 9.08.2023, 15:31

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Для суицида был использован специфический патрон.

Совершил самоубийство солдат срочной службы 72-го Объединенного учебного центра в Печах Борисовского района.

Гомельскому изданию «Флагшток» удалось поговорить с одним из солдат, проходящих службу в этой воинской части.

Срочник, по данным издания, застрелился в ночь с 3 на 4 августа.

«Со стрельб вынес какой-то специфический патрон, головы у него не осталось. Говорят, он не хотел в армию. Отмазывался. Но забрали. Недавно нашли у него то ли заметки, то ли стихи. С ним начали вести работу. За него взялся главный идеолог. И после этого парень застрелился», — цитирует слова солдата «Флагшток».

Пресс-служба Минобороны о происшествии не сообщала.

По данным телеграм-каналов, погибшего звали Илья.

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