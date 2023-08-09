The Times: Элитный батальон ГУР «Шаман» ведет охоту на генералов РФ 9.08.2023, 17:21

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Боец батальона с позывным «Интеллект» раскрыл подробности.

В составе Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) действуете элитное спецподразделение «Шаман», которое занимается особыми операциями, в частности ликвидацией военного руководства РФ.

Об украинском батальоне вышла статья в The Times.

Бойцы «Шамана» работают уже не первый год. Их главная задача - это военная разведка. Однако параллельно воины совершают рейды на российскую и оккупированную территорию для ликвидации высокопоставленных офицеров ВС РФ.

Журналистам удалось поговорить с одним из воинов спецбатальона под позывным «Интеллект».

Он уверяет, что с сослуживцами выполнил за полтора года полномасштабной войны более десятка успешных операций по «обнулению» командиров ВС РФ.

Помимо этого, «шамановцы» занимаются сопровождением своих агентов и партизан, выполняющих задачи на территории России.

Отметим, что, согласно данным украинской стороны, с февраля 2022 года в войне против Украины «двухсотыми» стали 15 генералов российской армии. РФ признает гибель только 6.

По данным «Интеллекта», самыми эффективными зачастую оказываются группы из 6 солдат.

Иногда воины «Шамана» используют для своих задач вертолеты Black Hawk, однако большую часть операции военные проводят на своих ногах.

Также бойцы спецбатальона применяют для решения боевых задач дроны-камикадзе.

Военный отметил, что ключом успеха операции является хорошая предварительная разведка. Чаще всего ГУР МО покупает сведения о российских командирах у и подчиненных.

«Русские любят деньги и ненавидят своих генералов», - объяснил «Интеллект».

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