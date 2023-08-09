Стали известны подробности ЧП с десантником в Печах 11 9.08.2023, 19:23

5,610

Срочнику удалось вынести патрон со стрельб.

На прошлой неделе в 72-м учебном центре в Печах Минской области застрелился десантник, который проходил срочную службу в армии «Зеркало» рассказало, что известно об инциденте и что говорят о погибшем сотрудники самого учебного центра.

Что известно о ЧП: «За него взялся главный идеолог»

Один из военнослужащих части рассказал «Флагштоку», что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа. По его словам, совершивший суицид десантник «вынес со стрельб какой-то специфический патрон, головы у него не осталось». По словам парня, погибший пытался откосить от армии, но не смог.

— Недавно у него нашли не то записки, не то стихи. С ним начали вести работу. За него взялся главный идеолог Печенник. И после этого парень застрелился, — объяснил анонимный солдат изданию.

По информации телеграм-каналов, погибшего звали Илья. Между тем с 3 по 9 августа Минобороны об этом случае не сообщало. Так, в среду, 9 августа, там отчитались об очередных учениях — в центре подготовки прапорщиков и младших специалистов провели занятие по преодолению водной преграды на бэтээрах среди водителей.

Учебный центр: «Не совсем здоров был. Все работают, служат, все нормально»

Журналисты позвонили в часть как обеспокоенные родственники одного из срочников, который там сейчас служит. Дежурный информацию о суициде подтвердил и посоветовал «не паниковать».

— А как часто со своим родственником общаетесь, приезжаете? По телефону он что-то вам рассказывает — и вы сразу же в какую-то панику, — стал сначала спрашивать и успокаивать дежурный.

— Понимаете, не каждый день солдаты стреляются, слава Богу. Как не паниковать?

— Ну, не каждый день. Всякое в жизни бывает. Как выяснилось, были нарушения у человека. Не совсем здоров был. Ну, что — это же никак на вашем ребенке не отразилось. Не надо так все воспринимать. В ближайшие выходные приезжайте, пообщайтесь с руководством вашей школы, если так переживаете, с сыном поговорите. Все работают, служат, все нормально.

— Так а проверка какая-то будет проводиться у вас? Это же серьезно, если со стрельб солдаты выносят патроны.

— Он ничего никуда не выносил.

— А что случилось?

— Я не могу по телефону вам сказать, что случилось. Идет следствие. А ваш ребенок тоже преподносит вам одно, не зная всего, и вы на основании этого делаете какие-то выводы. Он не знает подробностей. Сказал, что знает, насколько он это понимает, а вы уже раздули из этого серьезную проблему. Вы же взрослые, серьезные люди, должны как-то по-другому… Знаете, как эти дети — сами придумают, преувеличат, еще добавят, чтобы было интереснее.

— А вы не считаете серьезной проблемой, что у вас срочники в учебке стреляются?

— Вы же поймите, я не говорю, проблема это или не проблема, — я вообще не должен на эту тему с вами говорить. Я так скажу: нормальные ребята, нормальные дети не стреляются. А на данном этапе выясняется, что у мальчика, может, не совсем с головой было в порядке, ну, это [суицид] могло произойти и дома, и где угодно. Просто стечение обстоятельств, понимаете? И вам об этом думать не надо. То, что случилось, — проблема совершенно других людей. Вам надо думать о своем ребенке, поэтому приезжайте, поговорите с ним, с командиром, узнайте, как у него служба, какие у него проблемы, все ли хорошо — и все встанет на свои места, все [будет] нормально.

— А почему не было официальных заявлений от Минобороны об этом случае? Чтобы родители знали, что происходит.

— Какие могут быть официальные версии, если идет расследование, следствие? Я вам просто говорю как оно есть — по тем фактам было что-то не в порядке у человека.

— Понимаете, на выходных приедешь к солдату, побудешь, а потом он остается там у вас один — и происходят такие случаи. Переживаешь, вдруг еще кто-то найдет какой-то патрон.

— Ну, если нормальный ребенок, проблем не было, чего он должен искать эти патроны?

— Тот погибший парень как-то же попал в армию, тоже проверки проходил.

— Попал, как-то попал… Это уже вопрос второй, как он попал в армию, — после паузы ответил дежурный и еще раз посоветовал навещать своего родственника-солдата в части, быть на связи с командиром, который «ближе к нему», и не переживать.

В Беларуси с начала года это уже третий суицид в войсковых частях. Весной сообщалось о застрелившемся 20-летнем солдате 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады. Инцидент произошел в марте. В том же месяце в отделении пограничного контроля «Высоко-Литовск» в Каменецком районе нашли тело еще одного срочника. Госпогранкомитет сообщил, что 19-летний солдат совершил суицид.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».