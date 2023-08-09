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В Свислочском районе погиб пограничник

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  • 9.08.2023, 20:13
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В Свислочском районе погиб пограничник

Его призвали на службу совсем недавно.

Ночью 4 августа вблизи пограничной заставы «Тушемля» обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Об этом сообщила Гродненская пограничная группа.

Рядовой 2002 года рождения был призван в апреле 2023 года и проходил срочную службу в Гродненской пограничной группе.

«Причины трагедии устанавливаются следственно-оперативной группой, прибывшей на место обнаружения трупа», — сообщили в погрангруппе.

Напомним, 9 августа стало известно, что на прошлой неделе в 72-м учебном центре в Печах Минской области застрелился десантник, который проходил срочную службу в армии.

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