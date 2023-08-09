Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья 3 9.08.2023, 21:55

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Вероятно, били «Искандером».

Российские оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья. В результате чего, предварительно, есть трое погибших и раненые, пишет «Униан».

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже известно о трех погибших в результате российского удара по Запорожью.

«Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Идет спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам», - сообщил он.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале насчет российского ракетного удара по Запорожью сообщил, что тип ракеты сейчас устанавливается, но предварительно речь идет об «Искандере».

«Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ. Известно о трех погибших гражданских, еще пять человек получили ранения», - заявил он.

Так, добавил Ермак, в результате удара было разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.

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